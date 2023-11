Giornali Fisc: Udine, domani incontro dei diffusori de “La Vita Cattolica” con l’arcivescovo Mazzocato

È in programma per la serata di domani, giovedì 9 novembre, ad Udine, un incontro dei diffusori del settimanale diocesano “La Vita Cattolica”. L’appuntamento, ospitato dalle 20.30 presso il centro “Paolino d’Aquileia”, vedrà la partecipazione dell’arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato, del direttore di “Vita Cattolica” e “Radio Spazio”, don Daniele Antonello, di alcuni componenti del Consiglio di amministrazione, di alcuni giornalisti della redazione dei media diocesani e del direttore dell’Ufficio per la pastorale delle Comunicazioni sociali, Giovanni Lesa.

Durante la serata sarà presentata la campagna abbonamenti 2024 e saranno consegnati alcuni omaggi a tutti i diffusori presenti, in segno di riconoscenza.