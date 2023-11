Diocesi: Como, il 18 novembre uno spettacolo di beneficenza a favore della mensa di solidarietà di Casa Nazareth

La mensa di solidarietà di Casa Nazareth, attiva a Como in via Don Luigi Guanella 12 sin dal 2021, è diventata nel tempo un servizio indispensabile per offrire un pasto caldo – a pranzo e a cena 365 giorni all’anno – alle persone senza dimora e in difficoltà della città. Un servizio che in questi anni è diventato un punto di riferimento indispensabile e che ha permesso di distribuire sino a oggi oltre 120mila pasti caldi, grazie al lavoro quotidiano di 7 operatori e al coinvolgimento di oltre 250 volontari.

Per sostenere la mensa e la sua costante crescita, gli enti promotori lanciano in questi giorni una campagna di sensibilizzazione con una serie di iniziative mirate sul territorio. Fra queste la proposta di sabato 18 novembre, alle ore 21, al Teatro Cristallo di via Malvito 3 nella frazione di Breccia, a Como. La compagnia amatoriale Svitol di Lipomo metterà in scena la commedia semi dialettale in tre atti “Dutur par danée, sart par Amur” (regia di Edo Moiana e coordinamento di Fiorenzo Molteni). È possibile assistere a questo spettacolo di beneficenza prenotando un posto presso la segreteria della Caritas diocesana di Como (telefono 031 0353533 dalle 9 alle 12) o inviando una mail all’indirizzo info@caritascomo.it.

Nel 2020, grazie a un’intesa tra la Chiesa di Como e la Congregazione delle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento (proprietarie dell’immobile), la struttura è stata affidata alla diocesi.

Da gennaio 2021 a Casa Nazareth è attiva la mensa di solidarietà per le persone in situazioni di povertà e marginalità sociale della città di Como: spazi confortevoli all’interno della casa e un bel giardino accolgono gli ospiti.

Grazie a 7 operatori e oltre 250 volontari, ogni giorno dell’anno sia a pranzo sia a cena, è possibile consumare ai tavoli un piatto caldo cucinato e servito con cura. Fino a oggi i pasti distribuiti sono stati oltre 120.000 (in media 160 al giorno).

Ultimo dato disponibile: nel mese di ottobre 2023 i pasti distribuiti sono stati 5.600 (con una media di 180 accessi al servizio).

Al progetto collaborano diverse realtà cittadine: Fondazione Caritas Solidarietà e Servizio onlus, la Casa della Missione di Como (Missionari Vincenziani), la Casa Vincenziana odv, le Suore Guanelliane Figlie di Santa Maria della Provvidenza e l’Associazione Incroci odv.