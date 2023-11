Cile: Caritas, raccolta la cifra record di oltre 103 milioni di pesos durante la colletta

A un mese dalla Colletta nazionale, Caritas Cile ha reso noti i risultati consolidati della raccolta 2023 nelle varie diocesi del Paese, che ha raggiunto 103.632.874 pesos cileni. Tale importo rappresenta un aumento del 18% rispetto all’anno precedente, evidenziando anche il significativo incremento delle donazioni digitali, che hanno superato i 22 milioni di pesos. Va notato che la raccolta è stata effettuata di persona tra il 6 e l’8 ottobre, mentre quella digitale è stata estesa dal 29 settembre all’8 ottobre.

José Tomás Silva, responsabile della gestione delle risorse della Caritas, si è detto felice di condividere queste cifre e di ringraziare tutti coloro che “hanno aperto i loro cuori in segno di solidarietà”, affermando che queste risorse serviranno a rafforzare l’azione pastorale sociale diocesana per i programmi di emergenza, sociali e di promozione umana, contribuendo così a migliorare le condizioni di vita di migliaia di persone attraverso l’acquisto di medicinali, articoli ortopedici, alimenti, articoli per la casa e materiali per le riparazioni domestiche.

Silva ha inoltre sottolineato che questa raccolta “ci permette di rafforzare la nostra identità Caritas, in quanto lavoriamo in rete, rafforzando i nostri legami e rendendo visibile il ruolo della Caritas nella società civile”, evidenziando il ruolo cruciale degli oltre mille volontari in tutte le regioni del Paese.