Fondazione Missio: Noticum, sul numero di novembre “Felici di partire”, volti e storie dei partenti del Cum

È online il numero di novembre di Noticum, la rivista digitale della fondazione Missio. Su questo numero, in primo piano, “Felici di partire”, ovvero volti e storie dal corso partenti del Cum. Nelle pagine successive: l’assemblea missionaria del Triveneto, convocata attorno al tema “Quale missione e animazione oggi”; la testimonianza di fratel Simone Bauce, missionario comboniano nell’Amazzonia brasiliana, che lavora con gli indigeni; l’intervista con il sociologo Stefano Allievi che racconta il suo ultimo libro dal titolo “Governare le migrazioni si deve, si può”; la settimana di convegno dei fidei donum di Brescia e il premio Cuore Amico 2023 che ha visto i riconoscimenti a padre Antonio Polo, salesiano, suor Adele Brambilla, comboniana, Maurizio Barcaro, laico. Ancora: l’andamento in crescita delle spese in armamenti nel mondo: ne parla Pierluigi Biatta nello spazio dedicato ad Agorà della mondialità; i 100 (famiglie con figli) di Missio km zero che si sono incontrati a Verona; “Voi siete missionari”, il primo raduno regionale del Lazio di sacerdoti e religiosi non italiani impegnati nella pastorale in Italia. Qui per leggere Noticum.