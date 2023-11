Sanità: Mattarella, “Ssn è prezioso per la vita della Repubblica”

“Il contributo recato dal sistema della sanità pubblica è prezioso per la vita della Repubblica”. Lo ha scritto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato alla Federazione italiana Aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), in occasione del 25°anniversario di fondazione.

Nell’esprimere “apprezzamento per l’apporto dell’Associazione al rafforzamento della tutela della salute nella sua duplice accezione di diritto fondamentale dell’individuo e di interesse della collettività, come sancito dalla Costituzione”, il Capo dello Stato ricorda che “la recente pandemia ha messo ancora una volta in luce il valore dell’efficienza nella gestione del comparto sanitario per fronteggiare emergenze di portata globale, scongiurandone gli effetti disastrosi e individuando soluzioni rapide la cui efficacia è stata dimostrata dalle innumerevoli vite umane salvate”.