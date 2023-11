Striscia di Gaza: Unicef, “circa un milione di bambini non ha accesso a una quantità sufficiente di acqua sicura”. Appello per “cessate il fuoco immediato”

“Circa un milione di bambini a Gaza non ha accesso a una quantità sufficiente di acqua sicura”. È quanto denuncia il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia in una nota nella quale spiega che “è in funzione un impianto di desalinizzazione sostenuto dall’Unicef, ma con una capacità minima. Per mantenerlo in funzione è urgentemente necessario il carburante”. “L’Unicef – conclude la nota – chiede un immediato cessate il fuoco umanitario, un accesso umanitario illimitato a Gaza e il rilascio immediato e sicuro di tutti i bambini rapiti”.