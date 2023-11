Riconoscimenti: Anp, il “Premio Romei” anche alla presidente delle Acli di Roma “per dedizione ai giovani e impegno nelle attività della sua associazione”

L’Anp (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola) ha conferito il “Premio Romei” alla presidente delle Acli di Roma Lidia Borzì, “per la sua grande dedizione ai giovani e per l’ammirabile impegno svolto nelle attività della sua associazione”.

La cerimonia di consegna si è svolta oggi, 8 novembre, alle 15, presso l’auditorium del Goethe Institut di Roma in via Savoia 15, nell’ambito della XII edizione della manifestazione “Note di Merito”, durante la quale sono stati consegnati anche il “Premio Associazione Levi-Montalcini”, il “Premio Spiaggiari” e il “Premio eTutorweb”. Tra gli altri premiati ci sono anche il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, Carla Garlatti, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, il rav. Riccardo Di Segni, rabbino capo della Comunità Ebraica di Roma, Novella Calligaris, ex nuotatrice e giornalista. I riconoscimenti sono stati assegnati a coloro che si sono distinti per merito nella scuola, come dirigenti e insegnanti, ed anche a personaggi del mondo della cultura, della Chiesa, della scienza e dell’arte che hanno trattato con particolare interesse le diverse problematiche giovanili e i temi dell’istruzione, della formazione, dell’educazione e della cittadinanza.

“Sono veramente onorata – afferma la presidente delle Acli di Roma – di aver ricevuto questo riconoscimento inaspettato, per il lavoro di squadra e di rete sul territorio che svolgiamo ogni giorno con impegno ed entusiasmo per supportare i giovani, soprattutto nel percorso di educazione al lavoro dignitoso e di aiuto nell’affrontare problematiche come quelle del bullismo e del cyberbullismo”.

“Ringrazio l’Anp – aggiunge Borzì – per mettere al centro il tema dell’educazione. Impegnarsi per i giovani, significa avere a cuore il presente e il futuro del Paese. Anche per questo essere oggi qui, insieme alla comunità educante, ha un significato davvero molto importante”.