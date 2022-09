Università Lateranense: al via il 5 ottobre le celebrazioni per il 250° di istituzione con la messa presieduta dal card. De Donatis e la lectio magistralis del card. Grech

Mercoledì 5 ottobre la Pontificia Università Lateranense avvia la celebrazione dei 250 anni dalla sua istituzione voluta da Papa Clemente XIV nel 1773. Alle ore 9 si terrà la concelebrazione eucaristica presieduta dal gran cancelliere dell’Università, il cardinale vicario Angelo De Donatis. A seguire, la lectio magistralis del card. Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei vescovi, già alunno dell’ateneo. Nel pomeriggio ogni Facoltà e Istituto terrà un momento di approfondimento per comprendere come la tradizione della Lateranense possa oggi proiettarsi verso il futuro della ricerca e della formazione. La Pontificia Università Lateranense si propone come una struttura di eccellenza nella formazione e nella ricerca scientifica con quattro facoltà (Filosofia, Teologia, Diritto civile, Diritto canonico), due istituti (Pastorale e Utriusque Iuris), due cicli di studi interfacoltà (Scienze della pace e della cooperazione internazionale, Ecologia e Ambiente) e un Centro di alti studi di formazione e specializzazione post-laurea (Clas).