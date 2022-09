Diocesi: Verona, il 4 ottobre lectio di mons. Pompili su “Acqua, terra e cielo nella Laudato Si’ di papa Francesco”

“Acqua, terra e cielo nella Laudato Si’ di Papa Francesco”: è il tema della lectio proposta, martedì 4 ottobre (ore 20.45 presso la chiesa di San Tomaso Cantuariense), a Verona, dal nuovo vescovo mons. Domenico Pompili. Si tratta di uno dei quattro eventi organizzati dalla Fondazione Verona Minor Hierusalem in occasione del Tempo del Creato 2022, voluto da Papa Francesco, per “prendersi cura insieme della nostra casa comune” (tratto dal Messaggio per la celebrazione della Giornata Mondiale di preghiera per la cura del creato, 1° settembre 2022), ispirandosi alle parole dell’enciclica Laudato Si’. Il primo evento si terrà venerdì 30 settembre 2022 alle ore 15 (partenza dalla chiesa di San Giorgio in Braida), con un itinerario culturale sul tema “Acqua, terra, cielo: incanti pittorici nelle chiese a sinistra Adige” guidato da Debora Venditti, guida storica dell’arte. Domenica 2 ottobre 2022 (ore 15) verrà proposta la passeggiata storico-ambientale “Per acqua, terra e cielo nella Piccola Gerusalemme”, un itinerario tra natura e cultura attraverso i luoghi della “Piccola Gerusalemme” di Verona guidato da fra Daniele Zanardo e da esperti della Fondazione A.R.C.A. per un approfondimento sulle bellezze botaniche e zoologiche che si incontreranno lungo il cammino. Infine, sabato 8 ottobre verrà proposto l’itinerario culturale “Da una nave di santi attraverso i cieli di Veronetta”, guidato da Davide Adami, guida storica dell’arte.