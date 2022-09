Tv2000: da sabato 1 ottobre al via il programma ‘Pani e pesci. L’economia del Vangelo’ con Luigino Bruni

Da sabato 1 ottobre parte su Tv2000 il programma ‘Pani e pesci. L’economia del Vangelo’, con il prof. Luigino Bruni, condotto da Eugenia Scotti. Il programma, in sei puntate, in onda il sabato alle 15.15 mette al centro i principi di un’economia più giusta e inclusiva capace di affrontare, alla luce del Vangelo, le crisi di oggi e quelle di domani. Realizzato in collaborazione con la Scuola di Economia Civile. “Dopo le quattro stagioni di “Benedetta economia!”, dopo aver accompagnato i telespettatori di Tv2000 alla scoperta del “messaggio economico” dell’Antico Testamento – si legge in una nota di Tv2000 – il professor Luigino Bruni, economista della Lumsa di Roma e co-fondatore della Scuola di Economia Civile, propone un nuovo viaggio tra gli episodi e le parabole del Vangelo”. “Pani e pesci”: “partendo dalla povera offerta di un ragazzo, da quel piccolo gesto di umana generosità, Cristo sfama la moltitudine di uomini e di donne rimasta senza cibo per ascoltarlo. È un’economia della condivisione quella disegnata dal Vangelo, un’economia generativa che ha bisogno di “seminatori” pronti a sfidare le regole della convenienza, un’economia della fiducia che mette insieme carità e mercato – un samaritano e un albergatore – al servizio di un uomo in stato di bisogno. Storie e metafore che ancora oggi disegnano la possibilità di un’economia diversa, più giusta e inclusiva. Capace di affrontare le crisi di oggi e quelle di domani”.