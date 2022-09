Il Ponte d’Oro: l’ottobre missionario raccontato ai più piccoli. “Vite che parlano – Di me sarete testimoni”

Come si può essere testimoni del Vangelo? Lo spiega a misura di bambino il numero di ottobre de “Il Ponte d’Oro”, rivista per ragazzi edita dalla Fondazione Missio (www.missioitalia.it). Il mese missionario inizia e tutti sono chiamati a viverlo al meglio, in prima persona, anche i più piccoli. Quest’anno la Chiesa celebra la Giornata missionaria mondiale il 23 ottobre con lo slogan “Vite che parlano – Di me sarete testimoni”. “Sarà una giornata di preghiera per le missioni – si legge nell’editoriale -. Avremo anche la possibilità di fare un piccolo gesto di solidarietà durante le messe nelle nostre parrocchie. Sarà il nostro piccolo/grande gesto d’amore per tutta l’umanità”. Ma quali sono le vite che parlano? Certamente quelle di tutti i missionari che operano con “cuori liberi e semplici”, come recita il titolo di copertina della rivista. E come testimoniano – raccontano dalla redazione – le “quattro storie presentate nelle pagine del dossier”: sono missionari “campioni di preghiera, annuncio, condivisione e fraternità, da cui imparare tanto e da prendere come esempio per vivere la propria missione”. Chi sono? “Santa Teresa di Lisieux che ha incentrato la sua vita intorno alla preghiera; san Paolo che ha vissuto l’annuncio del Vangelo fondando moltissime comunità cristiane; un gruppo di giovani bergamaschi che ha aperto un rifugio per condividerne il guadagno con le missioni in Bolivia; padre Gigi Muraro, un missionario campione di fraternità con gli indigeni brasiliani. Preghiera, annuncio, condivisione e fraternità sono anche i quattro impegni di ciascun ragazzo che vuole vivere nel proprio quotidiano da missionario: il dossier suggerisce anche alcune attività da realizzare (in famiglia, al catechismo, all’oratorio, ecc.) per concretizzare questi impegni”. Un invito a cominciare l’attività catechistica con un’attenzione particolare alla missione arriva dalla rubrica Fuorisacco: è il Concorso nazionale “Piacere, sono Pauline!”, un contest di disegno e poesia per far scoprire ai più piccoli la straordinaria figura di Pauline Jaricot, beata che ha fatto la storia della missione universale”. Nella “Intervista impossibile” viene presentata la figura di padre Giuseppe Ambrosoli, missionario comboniano che ha dedicato la sua vita all’Africa e che sarà beatificato il prossimo 20 novembre in Uganda. Tante altre storie e fatti dai cinque continenti caratterizzano le pagine del numero di ottobre, da Cuba al Brasile, dalle Filippine al Nepal. Infine lo “Spazio educatori”, pagina ideata appositamente per gli adulti che animano i ragazzi alla missione.