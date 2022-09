Ottobre missionario: Missio Svizzera, domani il via a Breganzona con il Forum su Pauline Jaricot

L’Ottobre missionario si aprirà domani, in Ticino, con una mattinata di riflessione e atelier a Breganzona. Durante il Forum missionario, in programma dalle 9 alle 13 nel centro parrocchiale, i partecipanti saranno aiutati a scoprire la figura di Pauline Jaricot e poi a confrontarsi in uno dei 4 laboratori proposti sul tema dell’Ottobre missionario “Voi sarete miei testimoni” e su 3 frasi di Pauline: “Il mio chiostro è il mondo”, “Sono stata il fiammifero che ha acceso il fuoco” e “Una preghiera al giorno, una moneta alla settimana”.