Iraq: il patriarca Sako invita alla recita del Rosario nel mese di ottobre, “Pregare per la pace e per la fine della guerra e dell’orrore nel mondo”

“Recitiamo il Rosario in tutte le nostre chiese e case, per la pace nel mondo e la fine della guerra e degli orrori nel mondo”: è l’esortazione che il patriarca caldeo di Baghdad, card. Louis Raphael Sako, lancia per il mese di ottobre. In un messaggio, diffuso attraverso i canali ufficiali del Patriarcato, Mar Sako invita anche a riscoprire la figura di Maria che “è una persona, e non una leggenda, che ci spinge a vedere qualcosa di significativo nella nostra vita”. Il cardinale esorta a conoscerne “tutti i tratti della sua vita, la sua maternità, la sua verginità, la sua sollecitudine per gli altri, la sua presenza con gli apostoli, la sua obbedienza, fermezza, sopportazione delle difficoltà che ci spingono a seguire la chiamata di Dio. Maria ha un grande posto nella Chiesa e tra i credenti, non solo è madre di Cristo Salvatore, ma è madre della Chiesa e madre nostra”.