Festival abilità differenti: Carpi, ieri sera la proiezione del film “Crazy for Football-Matti per il calcio”

Carpi, festival abilità differenti (foto Festival)

C’erano anche il Direttore sportivo, Matteo Sabbadini, e l’attaccante Davide Arrondini dell’A.C. Calcio Carpi, all’evento del Festival Internazionale Abilità Differenti della Nazareno Cooperative di Carpi che si è svolto ieri sera presso lo Space City con la proiezione del film “Crazy for Football-Matti per il calcio” alla presenza dell’allenatore della squadra che ha ispirato il film, Enrico Zanchini, e dello psichiatra Santo Rullo che ha seguito i relativi allenamenti. Per un imprevisto dell’ultimo minuto, anziché la proiezione del film realizzato nel 2021 da attori veri tra cui Sergio Castellitto, è stato invece proiettato il film documentario (con lo stesso titolo) del 2016 realizzato dal regista Volfango De Biasi con i veri interpreti di questa incredibile avventura: un gruppo di pazienti psichiatrici provenienti da diversi dipartimenti di salute mentale di tutta Italia uniti dal sogno di partecipare ai mondiali di calcio per pazienti psichiatrici a Osaka in Giappone. Questo film, realizzato con il sostegno di Regione Lazio e della Fondazione Roma Film Commission ed il patrocinio della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) è stato premiato con un David di Donatello come migliore documentario. Al Campionato mondiale di calcio a 5 tenutosi alle Olimpiadi in Giappone, la speciale squadra italiana si è classificata al terzo posto con un meritatissimo bronzo, mentre a quelle svolte in Italia si sono è classificata al primo posto con uno strabiliante oro. Tra il pubblico di ieri sera anche un folto gruppo dei giovani di A.S.D. Virtus Cibeno, una rappresentanza del gruppo sportivo Ushac Arcobaleno ADV di Carpi, dell’Associazione Accanto F.C. di Soliera e del Circolo San Prospero di Correggio.