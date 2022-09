Processo in Vaticano: tra i testimoni ci sarà anche mons. Alberto Perlasca

Mons. Alberto Perlasca, già responsabile dell’Ufficio della Segreteria di Stato per gli investimenti, considerato uno dei “testimoni-chiave” nel processo in corso in Vaticano per gli investimenti finanziari della Segreteria di Stato a Londra, sarà sentito come testimone dell’accusa. E’ quanto si è appreso nella 27udienza di oggi, quando il presidente del Tribunale Vaticano Giuseppe Pignatone, ha chiesto al Promotore di Giustizia, Alessandro Diddi, quando sarà sentito Perlasca. Nella lista dei primi 27 testimoni dell’accusa, diffusa ieri, non figurava infatti il suo nome. Anche se manca per ora data precisa, mons. Perlasca sarà dunque sentito in aula. La prossima udienza è in programma il 12 ottobre alle ore 14, con l’interrogatorio di altri testimoni.