Lo speciale di "Frontiera" (Foto diocesi Rieti)

In occasione del trasferimento a Verona del vescovo, mons. Domenico Pompili, per sette anni “pastore” della Chiesa di Rieti, il settimanale diocesano “Frontiera” ha pensato ad un numero speciale per i suoi lettori. Si intitola “Sette anni insieme” e contiene fotografie, parole e ricordi di mons. Pompili “per non dimenticare quanto fatto insieme dal 2015 ad oggi”. Lo rende noto dalle sua pagine social lo stesso settimanale.