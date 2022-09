Festa dei nonni: Anla, dal 2 ottobre a Firenze una mostra sui patriarchi della Bibbia

L’Associazione nazionale lavoratori anziani (Anla), con il suo consiglio regionale della Toscana guidato da Fiorenza Ciullini, organizza nella splendida cornice del Chiostro Grande della SS. Annunziata di Firenze la Collettiva “Il sacro nell’arte”. La mostra, giunta alla diciottesima edizione, ha quest’anno come tema “I patriarchi nella Bibbia” ed è stata organizzata in concomitanza della Festa dei nonni per celebrare e ringraziare le nonne e i nonni d’Italia. “La nostra vita è fatta di relazioni, di prossimità, e nonni e nipoti ne sono esempio prezioso” spiega il presidente nazionale Anla, Edoardo Patriarca. “Nonni e nipoti – prosegue – sono simbolo di unità, familiare e generazionale… Grazie nonni per l’amore, la pazienza, la saggezza che vi derivano dall’esperienza degli anni. Grazie a voi nipoti per aver compreso che solo nel dialogo fra le generazioni può esserci occasione di maturazione personale e benessere collettivo”. “Abbiamo pensato – spiega Ciullini – di dedicare questa edizione de ‘Il sacro nell’arte’ ai patriarchi nella Bibbia, riconoscendo in questi personaggi illuminati una infinita fonte di saggezza ed ispirazione”. Di qui la scelta del mese di ottobre con la ricorrenza della Festa dei nonni che, “con la loro esperienza ed i loro valori, devono e possono essere un punto di riferimento per la società”. La mostra – che verrà inaugurata il 1° ottobre alle 16 in presenza di autorità istituzionali e culturali – rimarrà aperta con ingresso libero ai visitatori dal 2 fino al 9 ottobre, tutti i giorni, dalle 10 alle 12:30 e dalle ore 14 alle 17:30.