Papa Francesco: “la Chiesa è vicina allo sport”

“La Chiesa è vicina allo sport, perché crede nel gioco e nell’attività sportiva come luogo di incontro tra le persone, di formazione ai valori e di fraternità”. Ad assicurarlo è stato il Papa, che questo pomeriggio, in Aula Paolo VI, ha ricevuto in udienza i partecipanti al Convegno Internazionale “Sport for all. Cohesive, Accessible and Tailored to each person” – Summit internazionale di presentazione della Dichiarazione sullo sport, organizzato dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, insieme al Dicastero per la Cultura e l’Educazione, in collaborazione con la Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport in Italia. “Quando lo sport viene praticato mettendo al centro le persone e valorizzando il piacere del giocare insieme, fa crescere in ciascuno un senso di partecipazione, di condivisione, fa sentire parte di un gruppo”, ha spiegato Francesco, che ha raccomandato agli atleti, anche non professionisti, di “non perdere il gusto del gioco e di saper vivere lo sport conservando sempre uno spirito amatoriale. Questo è importante”. “La dimensione del gioco è fondamentale, soprattutto per i più giovani”, la tesi del Papa: “dà gioia, crea socialità e fa nascere amicizie, e nello stesso tempo è formativo. Grazie allo sport si possono stabilire relazioni forti e durature”.