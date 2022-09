Domenica 2 ottobre, giorno della festa della Madonna del Rosario di Pompei, dal pontificio santuario di Pompei Tv2000 trasmetterà in diretta alle 10.30 la celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale coreano Lazzaro You Heung-sik, prefetto del Dicastero per il Clero. Alle 12.15, dopo la preghiera dell’Angelus di Papa Francesco da piazza San Pietro, andrà in onda la recita della supplica alla Madonna composta dal beato Bartolo Longo.