Romania: simposio internazionale a Roman per gli 800 anni dall’approvazione della Regola dei Frati minori

“Regola dei Frati minori. 8 secoli. Storia, provocazioni, spiritualità”: è il titolo del Simposio internazionale ospitato da oggi a domani 1° ottobre dall’Istituto teologico romano-cattolico francescano di Roman, in Romania. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Università St. Thomas di Minnesota (Stati Uniti), la Provincia dei Frati minori conventuali di Romania, la Custodia dei frati minori cappuccini di Romania e la Provincia dei Frati minori di Romania. Al simposio intervengono professori universitari dell’Itrcf, dell’Università Babeș-Bolyai di Cluj-Napoca (Romania), di St Edmund’s College di Cambridge (Inghilterra), di St. Bonaventure University di New York (Stati Uniti), dell’Università Al. I. Cuza di Iași (Romania), di St. Thomas University di Minnesota (Stati Uniti), dell’Istituto teologico di Assisi (Italia), della Pontificia Università Antonianum di Roma. Negli interventi, il tema della Regola dei frati minori sarà affrontato dal punto di vista storico, teologico, pastorale, spirituale, sociale ed ecumenico.

“La Regola dei Frati minori – si legge in un comunicato rilasciato dagli organizzatori – è divisa in dodici capitoli e fu approvata da Papa Onorio III, il 29 novembre 1223, con la bolla Solet annuere. L’originale viene custodito tra le reliquie della Basilica di san Francesco ad Assisi”. La Regola ha ispirato, lungo la storia, numerose congregazioni religiose e istituti di vita consacrata ed alcune di esse sono presenti anche in Romania.