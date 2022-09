Diocesi: San Marino-Montefeltro, domani l’ordinazione sacerdotale del colombiano Larry Jaramillo

È in programma domani, alle ore 16,30 nella cattedrale di Pennabilli, l’ordinazione sacerdotale del diacono Larry Jaramillo. Il rito sarà presieduto da mons. Andrea Turazzi, vescovo della diocesi di San Marino-Montefeltro, alla presenza dei suoi genitori e della comunità diocesana. Larry Jaramillo, originario della Colombia ed in Italia da 15 anni, ha vissuto il suo percorso vocazionale in due momenti, intercalati da un’esperienza di vita professionale come operaio in un’azienda sammarinese, confrontandosi con il mondo del lavoro ed entrando in contatto con le realtà di vita del territorio. A Piacenza ha completato il suo percorso nel Collegio Alberoni, seminario internazionale, vivendo numerose esperienze pastorali con i giovani in varie comunità parrocchiali. “Pregate per me in questo momento così importante della mia vita. Che possa viverlo con serenità, desideroso di entrare nell’immensità del cuore di Dio, ed essere pastore secondo il suo cuore”, sono le parole di Larry Jaramillo alla vigilia della sua ordinazione sacerdotale, dopo la quale sarà destinato al servizio della comunità di Macerata Feltria (PU). Sarà possibile seguire in diretta la celebrazione anche in streaming sul Canale YouTube della diocesi di San Marino-Montefeltro.