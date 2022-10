Tumore al seno: ottobre mese della prevenzione anche sui treni con “Frecciarosa”

foto SIR/Marco Calvarese

Presentato questa mattina nell’auditorium “Villa Patrizi” nella sede centrale di Ferrovie dello Stato italiane a Roma, il “Frecciarosa 2022”, l’iniziativa che per tutto il mese di ottobre, il mese internazionale per la prevenzione del tumore al seno, organizza visite, consulenze ed ecografie gratuite a bordo dei treni ad alta velocità, intercity e regionali e nei FrecciaLounge di Roma e Milano e anche online attraverso la piattaforma www.frecciarosa.it, dove si può visionare il calendario completo. Un progetto di prevenzione del tumore al seno, promosso dalla Fondazione IncontraDonna con il Gruppo Fs italiane ed il patrocinio del Ministero della salute, che tra gli obiettivi ha quello di incentivare la cultura della prevenzione e favorire la diagnosi precoce del tumore alla mammella che, grazie anche ad una maggiore attenzione agli screening, ha visto diminuire la mortalità di quasi il 7% negli ultimi 6 anni. Collaborano all’iniziativa Aiom-Associazione italiana di oncologia medica, Farmindustria, Agenas e Sport e salute.

“Il tumore della mammella è il più frequente in tutta la popolazione italiana. Da pochi giorni la Commissione dell’Unione europea della salute ha stabilito, tramite nuove raccomandazioni, che lo screening mammografico dovrà essere previsto in tutta Europa per la fascia di età 45-74 anni”, le parole di Adriana Bonifacino, presidente Fondazione IncontraDonna, che ha presentato il Vademecum della salute, distribuito a bordo treno, con all’interno raccomandazioni per la prevenzione oncologica a più ambiti, compresi gli stili di vita che rimangono un’arma imprescindibile contro il cancro. “La sostenibilità sociale è un nostro valore imprescindibile e, con Frecciarosa, il viaggio in treno può diventare un’opportunità per dedicare tempo prezioso a sé stessi”, ha dichiarato Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale Trenitalia, intervenuto alla presentazione assieme a Giovanni Leonardi, segretario generale del ministero della Salute, che ha aggiunto: “Dobbiamo educare alla cultura della prevenzione, in tutti i luoghi d’incontro, treni e stazioni comprese”. Intervenuti alla conferenza stampa anche Saverio Cinieri, presidente Aiom, Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato Sport e salute Spa, Marco Zibellini, direttore della direzione tecnico scientifica Farmindustria, ed i testimonial come la coreografa Carolyn Smith, la cantane Tosca ed una delegazione della Nazionale femminile di nuoto sincronizzato.