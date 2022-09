Ottobre missionario: diocesi Grosseto, dal 1° al 16 le reliquie di san Charles de Foucauld in cattedrale e altre iniziative

In preparazione alla Giornata missionaria mondiale del 23 ottobre (“Di me sarete testimoni”), l’Ufficio missionario di Grosseto, in collaborazione con la libreria Paoline di Grosseto e con il gruppo di Taizè della parrocchia S. Francesco, ha pensato di offrire un momento di riflessione e preghiera sulla figura di Charles de Foucauld, dichiarato santo da Papa Francesco nel maggio di quest’anno. Dal 1 al 16 ottobre saranno esposti in cattedrale oggetti-reliquie, provenienti da Roma, appartenuti a fratel Carlo, francese di nobili origini, militare ed esploratore in Marocco e che dopo la conversione diventò un coraggioso missionario considerandosi “fratello universale” delle persone che incontrava nel suo apostolato. Dal 14 al 16 sarà presente a Grosseto anche p. Andrea Mandonico, docente di studi interreligiosi presso la Pontificia Università Gregoriana e vice postulatore per la causa di canonizzazione di Charles de Foucauld, sul quale ha pubblicato molti saggi e articoli. Ha vinto il premio letterario Ambasciatori presso la Santa Sede 2021 per il volume, edito dalla Lev, “Mio Dio, come sei buono”, che presenta la vita e il messaggio del Santo. “Insieme a p. Andrea – spiegano dall’Ufficio missionario – rifletteremo sulla figura di Fra Charles con momenti di incontro e di preghiera per comprendere quanto l’insegnamento di Fra Carlo di Gesù sia ancora attuale e quanto la sua spiritualità può essere utile in questo tempo di difficile, e la presenza di questi oggetti-reliquie ci aiuterà a riscoprire come la strada della fraternità sia fondamentale oggi”. Il 14 ottobre alle 16.30 nella cappella dell’ospedale Misericordia di Grosseto il vescovo Giovanni Roncari presiederà la messa. Alle 21.15 nella parrocchia del Cottolengo l’incontro pubblico su Charles de Foucauld, a cura di p. Mandonico. Il 15 ottobre alle 18 la messa prefestiva presieduta da p. Mandonico in cattedrale (diretta su Tv9); alle 21 la veglia di preghiera animata dal gruppo di Taizè. Infine, domenica 16 ottobre alle 11 p. Mandonico presiederà la messa in cattedrale.