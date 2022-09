Canonizzazione Scalabrini: Roma, il 6 ottobre conferenza stampa con i missionari

In vista della canonizzazione di Giovanni Battista Scalabrini il 9 ottobre a Piazza San Pietro, la Congregazione dei Missionari di San Carlo Borromeo, la Congregazione delle Suore Missionarie di San Caro Borromeo Scalabriniane e l’Istituto delle Missionarie Secolari Scalabriniane organizzano una conferenza stampa giovedì prossimo, 6 ottobre, alle 10 all’Istituto Maria Bambina di Roma (via Paolo VI n.21). All’evento – informano i promotori – saranno presenti: padre Leonir Chiarello, Superiore Generale dei Missionari di San Carlo Borromeo Scalabriniani, suor Neusa de Fatima Mariano, superiora della Congregazione delle Suore Missionarie di San Carlo Borromeo Scalabriniane, Giulia Civitelli, missionaria secolare scalabriniana, il postulatore padre Graziano Battistella e mons. Benoni Ambarus, segretario della Commissione episcopale per le migrazioni della Cei. “Il vescovo di Piacenza Giovanni Battista Scalabrini è ancora oggi un dono per la Chiesa e l’umanità”, si legge in un comunicato: “un uomo innamorato di Dio e del mistero dell’Incarnazione. Profondamente commosso dal dramma di tanti italiani costretti ad emigrare negli Stati Uniti e nell’America del Sud alla fine dell’‘800, non resta indifferente. Si documenta, sensibilizza la società e manda i suoi missionari e le sue missionarie per aiutare e sostenere gli emigranti nei porti, sulle navi e all’arrivo nei nuovi Paesi. È considerato per questo un padre per tutti i migranti e i rifugiati. Attraverso la sua canonizzazione, Papa Francesco intende indicare come la comunità cristiana deve ancor oggi essere impegnata nell’accoglienza e nell’integrazione dei migranti in vista di una società più fraterna”.