Diocesi: Bolzano. Lunedì 3 ottobre Giornata in memoria di Josef Mayr Nusser, il beato che disse “no” a Hitler

Lunedì 3 ottobre si celebra la Giornata della memoria dedicata al beato Josef Mayr-Nusser, l’uomo che ebbe il coraggio di rifiutare il giuramento delle SS ad Adolf Hitler. Fu imprigionato e morì a Erlangen durante il trasporto verso il campo di concentramento. Il suo “No” a Hitler fu la conseguenza interiore del suo impegno sociale e cristiano, della sua coscienza e del suo atteggiamento di fede. Associazioni e uffici della diocesi di Bolzano invitano alle 19 al Centro pastorale a Bolzano all’incontro pubblico dal titolo “Resistere: quando è il momento?”, incentrato sulla figura e l’esempio del beato bolzanino. Partecipano Vincenzo Passerini, già consigliere regionale e protagonista dei circoli culturali trentini La Rosa Bianca, Il Margine, Punto d’Incontro; Karin Rassler, vincitrice quest’anno del Premio Vescovo Karl Golser per la sua tesi su Hannah Arendt; Alex Lamprecht, seminarista a Bressanone e autore di una tesi su Chiesa e Opzioni; la consigliera provinciale Brigitte Foppa. Modera l’incontro la direttrice dell’Ufficio matrimonio e famiglia Johanna Brunner. La conferenza pubblica viene trasmessa in diretta streaming sul canale youtube di Radio Grüne Welle (https://youtu.be/0HHW_ZoPnWM). Sarà collegato via video anche Albert Mayr, il figlio del beato. Della piattaforma degli organizzatori fanno parte youngCaritas, Pastorale giovanile, SKJ Südtirols Katholische Jugend, Azione Cattolica, Centro per la pace, parrocchia del Duomo di Bolzano, Katholisches Forum, Consulta delle aggregazioni laicali, Ufficio diocesano matrimonio e famiglia, Ufficio pastorale, Haus der Familie, Teatro Cristallo.