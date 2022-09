Beato Acutis: sabato 1 ottobre incontro a Grottammare con la mamma Antonia Salzano

“Era un portatore di Gesù: i suoi sorrisi sembravano frecce di carità”: con queste parole di Antonia Salzano, mamma del Beato Carlo Acutis è stato presentato il ricco programma della festa in onore del giovane Beato che inizierà domani, sabato 1 ottobre, presso la parrocchia San Pio V di Grottammare, dove sarà accolta, durante la celebrazione delle ore 18.30, la reliquia e la prima statua in legno del giovane Carlo Acutis. Per onorare questo nuovo Santo della Chiesa Cattolica – si legge in un comunicato diffuso oggi dal Settimanale Ancora – le parrocchie San Pio V e San Giovanni Battista di Grottammare hanno organizzato due settimane di festeggiamenti. Il 2 ottobre la parrocchia renderà omaggio al Beato Acutis andando in pellegrinaggio sulla sua tomba ad Assisi. Il 4 ottobre avrà inizio il cuore degli appuntamenti: si avvierà nella Chiesa di San Pio V di Grottammare, la novena in onore del Beato, che terminerà il 12 ottobre, giorno della morte del Beato, avvenuta nel 2006, a soli 15 anni a causa di una leucemia fulminante. In ogni serata il Rosario sarà seguito dalla Santa Messa che avrà come predicatore mons. Federico Pompei. I festeggiamenti si concluderanno con la presenza straordinaria della mamma del Beato, Antonia Salzano, che porterà la propria testimonianza proprio nella Chiesa di San Pio V, domenica 16 ottobre alle 16:30. “Carlo diceva sempre che il cammino di santità è per tutti: tutti nasciamo originali, ma molti muoiono fotocopie, perché non seguono il progetto unico di salvezza che Dio ha per ciascuno”, dice la mamma. E il parroco mons. Federico Pompei, aggiunge: “È un’occasione più unica che rara quella di poter ascoltare la testimonianza di una mamma di un Beato o di un Santo della Chiesa. Nella mia lunga vita di sacerdote non mi è mai capitato. Invito tutti a partecipare”.