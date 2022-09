Università Cattolica: gli studenti di psicologia a Monticello Brianza per “un’esperienza immersiva”

Lunedì 3 ottobre gli studenti dell’Università Cattolica immatricolati al primo anno del corso di laurea magistrale in Psicologia per il benessere faranno un’esperienza di “positive engagement” presso il centro benessere Monticello Spa&Fit. Durante l’esperienza sensoriale – si legge in una nota dell’Università diffusa oggi -, verrà condotta anche una sperimentazione con device neuroscientifici, nella quale saranno registrati alcuni correlati fisiologici autonomici (battito cardiaco, respirazione, conduttanza cutanea) e cerebrali (attività elettroencefalografica) prima e dopo l’esperienza in SPA, per rilevare scientificamente l’effetto indotto dell’engagement positivo mentale e corporeo. Una conoscenza approfondita e completa dei cambiamenti corporei, emotivi e fisiologici che caratterizzano le nostre esperienze, anche ludico-ricreative, offre un primo banco di prova su cui gli studenti possono fare i primi passi conoscitivi del percorso di studi in Psicologia del benessere. Questo corso magistrale della Facoltà di Psicologia, come sostiene la coordinatrice, professoressa Michela Balconi, “si sta confrontando con le nuove tecnologie e sta sperimentando nuovi approcci all’interno di contesti come ad esempio le neuroscienze, l’architettura, l’empowerment, sempre con l’obiettivo di formare professionisti che operino per il benessere. Il tutto all’insegna di una collaborazione con la SPA di Monticello Brianza, che apre varchi anche sul versante della ricerca scientifica oltre che didattico”.