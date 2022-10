Diocesi: Aosta, domani incontro di studio e approfondimento su “Le comunità energetiche”

“Le comunità energetiche in Valle d’Aosta. Un impegno possibile per la nostra conversione ecologica?”. Questo il tema al centro dell’incontro di studio e di approfondimento in programma domani, sabato 1° ottobre, ad Aosta. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro, si pone in continuità con la 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani, svoltasi l’anno scorso a Taranto. In quell’occasione, viene ricordato in una nota, “mons. Filippo Santoro, presidente del Comitato scientifico delle Settimane sociali, aveva affidato a ciascun delegato il mandato di impegnarsi per contribuire alla transizione ecologica in ogni diocesi. Una delle piste di lavoro era proprio quella della promozione delle comunità energetiche, ma la normativa italiana non era ancora sufficientemente definita. Durante questo anno la normativa è stata implementata ed è perciò possibile iniziare a valutare, sulla base di maggiori elementi oggettivi, la fattibilità di costituire in ogni parrocchia una comunità energetica”. Il convegno prenderà il via alle 9.15 con il saluto del vescovo di Aosta, mons. Franco Lovignana, e l’introduzione a cura dei delegati alla 49ª Settimana sociale. Previsti poi gli interventi di Pierpaolo Simonini, della Facoltà teologica di Torino, su “L’energia che rinnova la comunità: ecologia integrale e comunità energetiche”, di Pippo Ranci, docente di Politica economica all’Università Cattolica di Milano, su “L’inquadramento delle comunità energetiche nella politica energetica nazionale”, di Andrea Galliani, della Direzione Mercati energia all’ingrosso e Sostenibilità ambientale dell’Arera, su “Gli aspetti tecnici delle comunità energetiche: come valorizzare l’autoconsumo elettrico”, di Daniele Domanin, consigliere nazionale di presidenza della Confcooperative per consumo e utenza, su “La governance e la sostenibilità sociale delle Comunità energetiche. Saranno poi Luigi Bertschy, assessore a Sviluppo economico, formazione e lavoro della Regione Valle d’Aosta, e Massimo Broccolato, dirigente della struttura regionale Sviluppo energetico sostenibile, ad illustrare “Il percorso della Regione autonoma Valle d’Aosta verso le comunità energetiche”. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi di Aosta.