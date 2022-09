Ottobre missionario: Saluzzo, al via domani le iniziative con la messa alla comunità delle Monache Romite di Revello

Sono diversi gli appuntamenti di riflessione e preghiera promossi dal Centro missionario diocesano di Saluzzo per l’Ottobre missionario. Il primo è in programma domani, sabato 1° ottobre: in occasione della festa di santa Teresa di Gesù Bambino, patrona delle missioni, una messa verrà celebrata alle 7.30 presso la comunità delle Monache Romite a Revello. Lunedì 3 ottobre, alle 20.45, è in programma la recita del rosario missionario nel santuario della Consolata di Saluzzo, seguito da un breve incontro con i gruppi missionari presenti. Sarà invece la chiesa di Maria Ausiliatrice, a Saluzzo, ad ospitare venerdì 21 ottobre (ore 20.45) la veglia Missionaria “Vite che parlano. Madre Teresa in dialogo con Papa Francesco”, con testimonianze missionarie e animata dai cori di Maria Ausiliatrice e Cervignasco. Al termine della veglia il mandato missionario ad un sacerdote brasiliano (ora in servizio nelle parrocchie della diocesi saluzzese), e ai nuovi coordinatori della catechesi. Infine, domenica 23 ottobre, tutte le comunità parrocchiali sono invitate a vivere la Giornata missionaria mondiale con la preghiera e con la raccolta delle offerte a sostegno di tutte le missioni.