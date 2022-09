Festival della Missione: card. Zuppi al Sir, “la Chiesa non è un club. È inclusiva, una comunità affettiva. Volersi bene non è un teorema, è la vita”

“La Chiesa è missionaria. E se non lo siamo tutti, vuol dire che c’è qualcosa che non funziona”. Lo afferma il card. Matteo Zuppi, presidente Cei, in una dichiarazione a Sir e Popoli e Missione. La Chiesa è una “comunità affettiva”, perché, afferma Zuppi, “volersi bene non è un teorema, è la vita”. Come mettere i poveri al centro dell’attenzione della città e della Chiesa? “Pensandosi insieme e pensando che il povero è mio fratello”. Il presidente Cei osserva ancora: “la Chiesa non potrà mai diventare un club. E’ sempre inclusiva perché ha un amore verso tutti”.