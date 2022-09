Papa Francesco: agli studenti, “fate emergere la vostra bellezza, non quella secondo le mode del mondo, ma quella vera”

“Fate emergere la vostra bellezza! Non quella secondo le mode del mondo, ma quella vera”. E’ l’invito del Papa in un messaggio ai partecipanti al Progetto Orsolino del “Patto Educativo Globale”, partito il 15 ottobre del 2021 e che ha coinvolto studenti ed educatori di 19 Paesi dei cinque continenti. “In un mondo soffocato da tante brutture, possiate portare quella bellezza che ci appartiene da sempre, dal primo momento della creazione, quando Dio fece l’uomo a propria immagine e vide che era molto bello”, l’auspicio di Francesco, secondo il quale “questa bellezza va diffusa e difesa. Perché se è vero, come diceva il principe Myškin nell’Idiota di Dostoevskij, che la bellezza salverà il mondo, bisogna però vigilare perché il mondo salvi la bellezza”. Di qui l’invito a “stringere con tutti i giovani del mondo un “patto globale della bellezza”, perché non c’è educazione senza bellezza”. “La bellezza di cui parliamo non è quella piegata su sé stessa, come Narciso che, innamoratosi della propria immagine, finì per affogare nel lago dove si rispecchiava”, ha spiegato il Papa: “E nemmeno della bellezza che scende a patti con il male, come Dorian Gray che, a incantesimo finito, si ritrovò con il volto deturpato. Parliamo di quella bellezza che non sfiorisce mai perché è riflesso della bellezza divina: il nostro Dio infatti è inseparabilmente buono, vero e bello. E la bellezza è una delle vie privilegiate per arrivare a lui. La bellezza che Gesù ci ha rivelato è uno splendore che si comunica, che agisce; una bellezza che si incarna per potersi condividere; una bellezza che non ha paura di sporcarsi, di sfigurarsi pur di essere fedele all’amore di cui è fatta”.