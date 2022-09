Papa Francesco: “lo sport alleato formidabile nel costruire la pace”

“Se il mondo dello sport trasmette unità e coesione può diventare un alleato formidabile nel costruire la pace”. Ne è convinto il Papa, che ricevendo in udienza in Aula Paolo VI i partecipanti al Convegno Internazionale “Sport for all. Cohesive, Accessible and Tailored to each person” – Summit internazionale di presentazione della Dichiarazione sullo sport, ha sottolineato che “lo sport è un generatore di comunità”: “Come le membra formano il corpo, così i giocatori formano una squadra e le persone formano una comunità”. Per Francesco, “lo sport può essere simbolo di unità per una società, un’esperienza di integrazione, un esempio di coesione e un messaggio di concordia e di pace”. “Oggi abbiamo tanto bisogno di una pedagogia di pace, di far crescere una cultura di pace, a partire dalle relazioni interpersonali quotidiane per arrivare a quelle tra i popoli e le nazioni”, l’appello del Papa.