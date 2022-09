Diocesi: Vallo della Lucania, il 1° ottobre presentazione in anteprima nazionale dell’albo illustrato “Chicco e Scoglio”

Sabato 1° ottobre alle ore 19 presso la Chiesa di San Francesco ad Agropoli verrà presentato in anteprima nazionale l’albo illustrato “Chicco e Scoglio” dell’agropolese Daniela Volpe, edito da Punto Famiglia. L’iniziativa, fanno sapere dalla diocesi, si inserisce nell’ambito dei festeggiamenti in preparazione della Festa di San Francesco, quest’anno arricchita dalla celebrazione del Giubileo Francescano riconosciuto dalla Penitenzieria Apostolica in occasione degli 800 anni della tramandata presenza del Poverello di Assisi ad Agropoli. In quest’ottica Daniela Volpe, illustratrice, storyteller ed educatrice nata e residente ad Agropoli, ha pubblicato una fiaba per bambini che, attraverso la figura di San Francesco e le vicende del piccolo protagonista Chicco, aiuta i più piccoli a riflettere su tematiche delicate quali il bullismo, l’ambiente e l’educazione alimentare. “Chicco e Scoglio”, spiegano dalla diocesi, “aiuta anche a prendere consapevolezza delle ricchezze della nostra terra e della sua bellezza dal punto di vista storico, culturale, naturale e spirituale. L’episodio della predica di San Francesco ai pesci sullo scoglio sito tra il porto e la baia di Trentova fa da sempre parte della cultura e della tradizione della nostra città ed è una storia tramandata di generazione in generazione”. Insieme all’autrice parteciperanno all’evento la responsabile dell’editrice Punto Famiglia Giovanna Abbagnara, il parroco e promotore del Giubileo francescano di Agropoli don Carlo Pisani, il consigliere delegato alla cultura Franco Crispino e il Sindaco della città di Agropoli Roberto Mutalipassi. L’albo è in vendita presso le Librerie Francescane presenti sul territorio nazionale, nei canali ufficiali dell’editrice che raggiungono tutte le Parrocchie e le Diocesi italiane, nonché attraverso il bookshop on line dell’editrice Punto Famiglia. Ad Agropoli sono inoltre previste una serie di iniziative laboratoriali presso le Scuole Primarie del I e del II Circolo Didattico volte proprio ad accompagnare i più piccoli nella scoperta del Poverello di Assisi e dei luoghi più belli di Agropoli che si legano alla sua figura.