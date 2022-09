Violenza contro medici: Omceo Bari, il 15 settembre un concerto per ricordare la psichiatra Paola Labriola uccisa da un paziente nel 2013

Anche quest’anno, in occasione dell’anniversario della tragica scomparsa di Paola Labriola, la psichiatra accoltellata a morte da un paziente, a Bari, il 4 settembre 2013, l’Ordine dei medici di Bari ha organizzato, insieme all’Amministrazione comunale della Città metropolitana di Bari, un concerto in memoria della dottoressa scomparsa e di tutti i professionisti sanitari vittime di violenza. Il momento commemorativo si tiene nell’ambito dell’evento dedicato alla “Sicurezza e dignità del lavoro dei professionisti della salute” nella cura, nell’assistenza e nella tutela della salute del cittadino. L’evento nasce dalla volontà di non dimenticare la tragedia della violenza ai danni dei professionisti sanitari e di ribadire il valore di una professione fondamentale per la tutela del diritto alla salute e per il rafforzamento della tenuta della comunità nazionale.

Il concerto sarà eseguito dall’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari e si svolgerà alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, esponenti di spicco del mondo scientifico, presidenti degli Ordini delle professioni sanitarie territoriali e professionisti della salute provenienti da varie realtà regionali.