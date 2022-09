Diocesi: Padova, dal 17 settembre eventi per i 140 anni delle Cucine economiche popolari

Prenderanno il via sabato 17 settembre gli eventi con i quali verranno celebrati, a Padova, i 140 anni di vita e di attività delle Cucine economiche popolari (Cep). La Fondazione Nervo Pasini e le Cep proporranno un calendario di iniziative che prenderanno il via con la presentazione del libro dedicato ai 140 anni delle Cucine economiche popolari per proseguire fino al 21 marzo 2023. Le due date scelte non sono casuali: il 17 settembre ricorrono infatti i 140 dalla terribile alluvione che nel 1882 colpì anche Padova, portando povertà e miseria, a seguito della quale Stefania Omboni avviò la realtà delle Cucine economiche popolari. Mentre il 21 marzo è l’anniversario della morte di mons. Giovanni Nervo (nel 2013) e di mons. Giuseppe Benvegnù-Pasini (nel 2015), a cui è titolata la Fondazione che gestisce le Cucine economiche popolari.

Il programma dei 140 anni delle Cucine economiche popolari verrà presentato nel corso di una conferenza stampa che si terrà mercoledì 14 settembre, alle 10, nella sede delle Cep. Interverranno mons. Giuliano Zatti, vicario generale della diocesi di Padova, Massimo D’Onofrio, vicepresidente della Fondazione Nervo Pasini, Tiziano Vecchiato, della Fondazione Emanuela Zancan e co-curatore del volume sui 140 anni delle Cucine, Silvana Bortolami, vicepresindente della Fondazione Nervo Pasini, Adriano Zamprerini, direttore del master in Sicurezza urbana e contrasto alla violenza dell’Università di Padova, e suor Albina Zandonà, direttrice delle Cucine economiche popolari.