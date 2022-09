Scuola: venerdì in diretta su Raiuno da Grugliasco la cerimonia inaugurale dell’anno 2022-23 con il presidente Mattarella

In diretta dall’Istituto di istruzione superiore “Curie Vittorini” di Grugliasco (To), andrà in onda venerdì 16 settembre alle 16.30 su Rai 1 “Tutti a scuola”, la consueta cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico con la presenza e l’intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Presenti anche il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e alcune delegazioni di studentesse e studenti, in rappresentanza degli Istituti di tutta Italia. Accoglienza e inclusione saranno i temi al centro della cerimonia, giunta alla XXII edizione e condotta da Roberta Rei e Flavio Insinna.

Fra gli ospiti, selezionati attraverso un avviso pubblico a cui hanno partecipato scuole di tutta Italia, ci saranno, ad esempio, le bambine e i bambini dell’Istituto “Ferrajolo-Siani” di Acerra (Na), con la loro sfilata di moda e il progetto fatto di abiti ricavati dalle mascherine anti-Covid, un modo per simboleggiare la ripartenza dopo l’emergenza. Da Piacenza arriva il mouse speciale realizzato da un docente per il suo alunno con disabilità. E ancora, ci sarà la testimonianza di Riky, Riccardo Massimini, uno studente con disabilità la cui storia sarà raccontata anche dall’insegnante Davide Toffoli che lo ha aiutato nella carriera scolastica. Saranno poi raccontate le storie di alcune studentesse e alcuni studenti ucraini accolti nelle scuole piemontesi.

All’evento parteciperanno in qualità di ospiti artisti del mondo della musica, dello spettacolo, della cultura e dello sport. Dai gemelli mezzofondisti Ala e Osama Zoghlami, al nuotatore plurimedagliato Alessandro Miressi, fino alla capitana della Nazionale di calcio femminile Sara Gama. Tra gli artisti, la pianista Frida Bollani Magoni, Matteo Bocelli e l’attrice Luisa Ranieri. Sarà inoltre presente un’orchestra composta dai migliori allievi dei Conservatori d’Italia diretta dal maestro Leonardo De Amicis.

La cerimonia potrà essere seguita in diretta tv e sui canali social del ministero dell’Istruzione e della Rai attraverso l’hashtag #TuttiAScuola.

Dopo l’intervento del ministro Bianchi, chiuderà la cerimonia l’intervento del presidente Mattarella.