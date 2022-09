Tempo del Creato: diocesi Genova, domani sera a Sestri Ponente veglia presieduta dall’arcivescovo Tasca

Domani sera a Genova, avrà luogo una veglia diocesana per il Tempo del creato presieduta dall’arcivescovo Marco Tasca. Il momento di preghiera, promosso dal Tavolo Giustizia e solidarietà e dall’Ufficio diocesano per la Vita sociale e il lavoro, si terrà alle 20.30 presso la basilica di N.S. Assunta di Sestri Ponente. “Curare il pianeta, condividere il pane” è il titolo scelto per l’occasione. Gli organizzatori spiegano che a suggerire il titolo è stata “l’urgenza di ascoltare il grido dei poveri perché prendersi cura della Terra e delle terre significa continuare a dare il pane ai viventi: pane simbolo di ogni tipo di cibo per le specie e pane vero e proprio, oggi quanto mai precario e prezioso anche per le conseguenze della guerra in Ucraina. Per i credenti, inoltre, si tratta di condividere il pane eucaristico, segno decisivo di ascolto, amore, condivisione”. “Papa Francesco – si legge in una nota diffusa per l’occasione – grida al mondo e ad ognuno di noi che “è necessario agire, tutti, con decisione” perché “stiamo raggiungendo un punto di rottura”. Per questo è necessario modificare gli stili di vita. Agire per un cambiamento di comportamenti riguarda tutti, come indicato chiaramente anche dagli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 Onu, su cui il Tavolo Giustizia e solidarietà sensibilizza da anni a livello cittadino, anche all’interno di Liguria 2030”. “L’ascolto della voce del Creato – concludono gli organizzatori – offre a tutta la famiglia umana un punto comune per la preghiera, per il dialogo, per gesti quotidiani che corrispondano a scelte di fondo, di partecipazione e promozione”.