Elisabetta II: Custodia di Terra Santa, il messaggio di cordoglio del Custode Patton

“Colgo l’occasione per esprimere personalmente e a nome dei Frati francescani della Custodia di Terra Santa, le nostre più sentite condoglianze a seguito della recente perdita della vostra amata madre, la regina Elisabetta. Preghiamo per tutti i membri della famiglia reale in questi giorni difficili e dolorosi qui nei Santuari di Terra Santa”. È il testo del breve messaggio di cordoglio rivolto dal Custode di Terra Santa, padre Francesco Patton, al Re Carlo III, in seguito alla morte della Regina Elisabetta II. Secondo quanto riferito dalla Custodia di Terra Santa, nella giornata di ieri padre Ibrahim Faltas, vicario del Custode, ha partecipato al servizio di preghiera per la regina svoltosi nella Cattedrale di San Giorgio, a Gerusalemme.