Giornata per l’Ucraina: diocesi Alessandria, nel pomeriggio adorazione eucaristica e messa in cattedrale con il vescovo Gallese

Oggi, festa dell’esaltazione della Santa Croce, per iniziativa dei gruppi del Rinnovamento nello Spirito Santo in collaborazione con le aggregazioni laicali della diocesi di Alessandria anche la ecclesiale alessandrina si unirà alla preghiera per invocare il dono della pace in terra Ucraina facendo seguito all’invito della Cei che ha accolto la proposta del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa (Ccee). Alle 17, nella cattedrale dei Santi Pietro e Marco avrà inizio l’adorazione eucaristica insieme al vescovo Guido Gallese, che alle 18.30 presiederà la celebrazione eucaristica per le aggregazioni laicali. La diocesi, in una nota, informa che “partecipando a questa santa messa, come agli eventi promossi dal Rinnovamento nello Spirito Santo durante l’anno giubilare, è possibile lucrare l’indulgenza plenaria alle condizioni previste (confessione, comunione sacramentale, Credo e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice)”.