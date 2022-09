Arte salvata: Mic, sabato Franceschini alle Terme di Diocleziano per il rientro di “Orfeo e le sirene”

Sabato 17 settembre alle ore 11 il ministero della Cultura organizzerà una conferenza stampa per presentare tutti gli aspetti del rientro in Italia del prezioso gruppo scultoreo “Orfeo e le sirene”. L’incontro si terrà all’Aula Ottagona alle Terme di Diocleziano, sede del nuovo Museo dell’arte salvata, istituito per accogliere le opere di ritorno nel territorio nazionale.

Interverranno il ministro della Cultura, Dario Franceschini; il Comandante del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, Roberto Riccardi; il direttore del Museo nazionale romano, Stéphane Verger; il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, Eugenia Pontassuglia; un rappresentante dell’Ambasciata degli Stati uniti d’America a Roma; un rappresentante della Procura distrettuale di New York e un rappresentate delle forze di polizia federali statunitensi che hanno collaborato al rientro dell’opera.