Diocesi: Albenga-Imperia, mons. Borghetti consacra in cattedrale due nuovi sacerdoti

Sono due i nuovi sacerdoti che oggi, mercoledì 14 settembre, verranno consacrati dal vescovo di Albenga-Imperia, mons. Guglielmo Borghetti, nel corso della celebrazione eucaristica che presiederà alle 18 nella cattedrale di San Michele arcangelo. A ricevere l’ordinazione presbiterale saranno Andrea Allegro e Giacomo Porro. Domenica 18 settembre, i due nuovi sacerdoti celebreranno la loro prima messa nelle rispettive parrocchie di origine: don Allegro nella parrocchia di San Michele arcangelo in Albenga, alle 10.30; don Porro nella parrocchia di San Giovanni Battista in Loano, alle 11. Domenica 25 settembre, celebreranno invece la messa nelle parrocchie dove attualmente prestano il loro servizio come vicari parrocchiali: don Allegro alle 11 nella parrocchia di Sant’Antonio Abate in Diano Marina e don Porro alle 10.30 nella parrocchia di San Michele arcangelo in Albenga.