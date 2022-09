Giornata per l’Ucraina: mons. Cerrato (Ivrea), “ci uniamo di cuore all’iniziativa”. Parrocchie e associazioni invitate ad un momento di adorazione

“Ci uniamo di cuore alla giornata di preghiera e spiritualità che la Cei, aderendo all’iniziativa lanciata dal Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa (Ccee), indice come gesto comunitario di solidarietà per l’Ucraina e che, a livello comunitario, chiedo alle nostre parrocchie, alle associazioni ed ai movimenti, di vivere come momento di adorazione eucaristica del 14 settembre nel pomeriggio o nell’arco della giornata”. Questo l’invito rivolto dal vescovo di Ivrea, mons. Edoardo Aldo Cerrato, alla comunità diocesana. Nel testo, il presule riporta le parole della preghiera contenuta nel sussidio preparato per l’occasione dall’Ufficio liturgico nazionale e scaricabile online: “In questo giorno in cui la liturgia della Chiesa celebra la festa dell’Esaltazione della Santa Croce, ci uniamo con tutte le Chiese d’Europa per implorare da Dio il dono di una pace duratura nel nostro continente. In modo particolare, vogliamo pregare per il popolo ucraino perché sia liberato dal flagello della guerra e dell’odio”.