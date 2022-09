Giornata per l’Ucraina: diocesi Biella, stasera adorazione eucaristica nella chiesa di San Sebastiano con il vescovo Farinella

Anche la diocesi di Biella ha accolto l’invito a ritrovarsi in preghiera oggi, mercoledì 14 settembre, festa dell’esaltazione della Croce, per chiedere il dono della pace come proposto dalla Cei in risposta alla richiesta, espressa dal Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa, di un gesto di solidarietà per l’Ucraina flagellata dalla guerra.

“La nostra diocesi – si legge in una nota – in sintonia con questo sentire invita le comunità parrocchiali ad unirsi in preghiera in quella giornata, per invocare la pace, proponendo momenti di adorazione eucaristica e inserendo una apposita intenzione per la pace nelle celebrazioni della santa messa, anche utilizzando i sussidi nazionali messi a disposizione dall’Ufficio liturgico nazionale e che è possibile trovare sul sito della Cei”.

Alle 21, nella chiesa di San Sebastiano, tenuta dai padri francescani minori, come risaputo appartenenti alla Provincia Ucraina, il vescovo di Biella, mons. Roberto Farinella, parteciperà ad un momento di preghiera e di adorazione eucaristica.