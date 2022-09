Giovanni Paolo I: Canale d’Agordo, domani la messa con i pellegrini di Concesio, paese natale di Paolo VI

(Foto: Fondazione Papa Luciani)

Domani 15 settembre sarà una giornata molto importante per Canale d’Agordo (Belluno), paese natale di beato papa Luciani: alle 11, presso la chiesa di San Giovanni Battista, infatti, si terrà la messa con i pellegrini della parrocchia di Concesio (Brescia), il paese dove nacque Papa Paolo VI.

L’appuntamento intende ricordare il 50° anniversario del 16 settembre 1972, giorno in cui, ricorda Loris Serafini, direttore del Musal – Museo Albino Luciani, “Paolo VI, diretto ad Aquileia/Udine per celebrare la chiusura del Congresso eucaristico nazionale, aveva fatto una sosta a Venezia, ponendo sulle spalle del patriarca Luciani la sua stola papale”. Quel giorno, prima di partire, San Paolo VI aveva firmato una postilla al suo testamento. Poi, durante l’incontro con il patriarca di Venezia Albino Luciani, fece quel gesto a lui inconsueto del porre la sua stola sulle spalle al patriarca mostrandola prima ai presenti, come per dire ‘Guardate bene cosa sto per fare’”.

Qualcuno, inoltre, suggerisce anche che quel gesto potesse essere una risposta alla cinquantina di sacerdoti che avevano scritto al Papa chiedendo la rimozione del loro patriarca.