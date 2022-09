Diocesi: Acireale, morto don Rosario Guarrera. Venerdì i funerali

È morto, sabato 10 settembre, all’età di 84 anni, don Rosario Guarrera, già parroco delle comunità di Pennisi e Fiandaca. Ne dà notizia la diocesi di Acireale. I funerali saranno celebrati venerdì 16 settembre, alle 16.30, nella chiesa “San Rocco” di Acireale.

Don Rosario Guarrera, nato ad Acireale il 2 febbraio 1934, fu ordinato presbitero il 14 giugno 1981 nel Santuario Madonna del Buon Consiglio di Genazzano a Roma. Ha svolto gli anni del seminario nella diocesi di Palestrina fino al raggiungimento del sacerdozio. Gli studi li ha conseguiti nella Pontificia Università “San Tommaso d’Aquino” di Roma. Fu incardinato in diocesi il 15 ottobre 1990. Nel 1990 fu nominato vicario parrocchiale delle comunità “Immacolata di Lourdes” di Riposto e nel 1991 della parrocchia “Cuore Immacolato di Maria” di Acireale. Nel 1994 fu amministratore parrocchiale di “S. Michele Arcangelo” di Acireale e nel 1996 parroco delle comunità “S. Maria del Carmelo” di Pennisi e “S. Maria delle Grazie” di Fiandaca, fino al 2003 quando le condizioni di salute hanno ridotto la sua presenza e attività nelle parrocchie. “Tutto questo non ha però diminuito l’amore e lo zelo per la comunità diocesana”, riferisce la diocesi in una nota.