Ue: Von der Leyen, discorso sullo Stato dell’Unione. “Un patto per la difesa della democrazia”. “Sassoli pensava che l’Europa dovesse cercare sempre nuovi orizzonti”

(Foto SIR/Parlamento europeo)

“La democrazia non è passata di moda, ma deve aggiornarsi per continuare a migliorare la vita delle persone”. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, cita – durante il Discorso sullo stato dell’Unione – una frase di David Sassoli, “un grande europeo, a cui tutti noi oggi rendiamo omaggio”. “David Sassoli pensava che l’Europa dovesse cercare sempre nuovi orizzonti. E attraverso le avversità di questi tempi, abbiamo iniziato a vedere quale potrebbe essere il nostro nuovo orizzonte. Una Unione più coraggiosa, più vicina alla sua gente nei momenti di bisogno. Audace nel rispondere alle sfide storiche e alle preoccupazioni quotidiane degli europei. E di camminare al loro fianco quando affrontano le grandi prove della vita”. Von der Leyen ha fatto quindi riferimento alla Conferenza sul futuro dell’Europa, affermando che, dopo aver ascoltato i cittadini, è ora tempo di riforme. La presidente ha quindi promesso un “patto per la difesa della democrazia”.