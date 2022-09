Diocesi: Treviso, lutto per la scomparsa di Paolo Pecorari, studioso di Toniolo. Mons. Sorrentino (biografo dell’economista beato), “un autentico maestro”

Cultura cattolica della Marca in lutto per la scomparsa del professor Paolo Pecorari, 79 anni, trevigiano residente a Preganziol che si è spento domenica 11 settembre per malattia dopo aver dedicato un’intera esistenza in particolare allo studio e alla divulgazione del pensiero del beato Giuseppe Toniolo. Pecorari, spiega una nota dell’Istituto Toniolo, era professore emerito di Storia economica all’Università di Udine, dove aveva pure insegnato Storia della finanza e della banca. “Da sempre il suo nome, molto noto e apprezzato in campo nazionale, era collegato alla ricchezza del contributo accademico offerto per far conoscere il ruolo dell’insigne sociologo ed economista cattolico Toniolo nella cultura e nella vita sociale del nostro Paese, insieme a quello rivestito dal giurista, politico e accademico veneto Luigi Luzzatti, che fu anche presidente del consiglio dei ministri dal marzo 1910 al marzo 1911”.

“Per me è stato un maestro, la sua conoscenza del Toniolo era accuratissima – ricorda l’arcivescovo Domenico Sorrentino, biografo e studioso di Giuseppe Toniolo, già postulatore e oggi presidente del comitato nazionale per la causa di canonizzazione del beato trevigiano – perché ci siamo conosciuti e stimati per una produzione scientifica che nel suo caso verteva più sul versante storico ed economico, nel mio caso su quello teologico”. “La sua opera di studioso di Giuseppe Toniolo resta fondamentale, e rimarrà sempre alto, insostituibile e prezioso il suo magistero”. I funerali di Paolo Pecorari saranno celebrati a Mestre venerdì 16 settembre alle 11 nel duomo di San Lorenzo in piazza Ferretto.