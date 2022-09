Ucraina: “Il Cuore di Firenze”, oltre 1.100 persone ieri alla cena a favore dei bambini e ragazzi ospitati all’Istituto degli Innocenti

Oltre 1.100 persone hanno partecipato ieri sera alla cena di solidarietà “Il Cuore di Firenze”, che si è svolta in piazza Santissima Annunziata a Firenze. Ancora di più sono state quelle che hanno partecipato (anche on line) alle donazioni: l’obiettivo della raccolta fondi 2022 è sostenere il progetto di accoglienza, cura e integrazione dei minori fuggiti dalla guerra in Ucraina che sono ospitati dall’Istituto degli Innocenti.

L’evento, alla sua quinta edizione, è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, Montedomini, Fondazione Santa Maria Nuova Onlus e Istituto degli Innocenti. Hanno concesso il loro Patrocinio Regione Toscana, Comune di Firenze, arcidiocesi di Firenze, Confindustria Firenze; numerosi sponsor hanno sostenuto l’iniziativa.