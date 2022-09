È in programma per le serate di oggi e domani la due giorni “Venite e vedete” promossa dal Servizio per la Pastorale dell’infanzia e dell’iniziazione cristiana dell’arcidiocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino. L’iniziativa dedicata a catechisti, educatori e animatori, si terrà in entrambi giorni a partire dalle 18 presso il Centro pastorale di Montarioso. Parteciperà anche l’arcivescovo diocesano, il card. Augusto Paolo Lojudice.