Diocesi: Vittorio Veneto, stasera veglia di preghiera in memoria di suor Maria De Coppi

Si svolgerà questa sera, alle 20.30 nella chiesa di Ramera, la veglia di preghiera in memoria di suor Maria De Coppi, uccisa lo scorso 6 settembre in Mozambico. A organizzarla, la diocesi di Vittorio Veneto. Il momento di preghiera sarà trasmesso in diretta da La Tenda Tv.

Il prossimo numero del settimanale diocesano “L’Azione” dedicherà quattro pagine alla religiosa.